13 марта, 13:24

В Батуми ребенок погиб из-за опрокинувшегося от ветра батута

Еще один несовершеннолетний пострадал

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Один ребенок погиб и один пострадал в городе Батуми в результате опрокидывания батута из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"Следствием установлено, что из-за сильного ветра перевернулся батут на батумском бульваре, в результате чего пострадали двое малолетних детей, находившихся на конструкции, из которых один, 2014 года рождения, скончался в результате полученных травм. Еще один гражданин пострадал из-за произошедшего", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, инцидент произошел 12 марта. Полиция задержала человека, который был ответственным за безопасное эксплуатирование батута. Следствие ведется по статье уголовного кодекса о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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