В полицию Москвы поступило заявление о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Дмитрия Шедко

Последний раз его видели 9 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко поступило в столичную полицию. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию от знакомых поступило заявление том, что пропал Дмитрий Шедко, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. По месту жительства он не обнаружен, на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Предпринимаются меры, направленные на установление его местонахождения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что заявление поступило 10 марта.

Как отметил представитель правоохранительных органов, последний раз Шедко видели 9 марта.

Дмитрий Шедко - гражданин Белоруссии. Ранее занимал должность первого замглавы белорусского Минсвязи и информатизации. В 2019 году подал в отставку. Последнее время работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, жил в Москве.