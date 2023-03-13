Суд арестовал сотрудника курганского центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

В управлении ведомства по региону ситуацию не прокомментировали

ТАСС, 13 марта. Курганский городской суд арестовал заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Курганской области Владимира Серебрякова. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

"Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в пресс-службе в ответ на вопрос об избрании меры пресечения Владимиру Серебрякову.

В управлении Росгвардии по региону не комментируют ситуацию. Как сообщало агентство Ura.ru со ссылкой на источник, Серебрякова подозревают в получении взятки.

Основной задачей подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии является федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства России в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности.