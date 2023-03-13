13 марта, 13:07,
обновлено 13 марта, 13:14
Военная операция на Украине

Число погибших из-за удара ВСУ по Волновахе возросло до двух

Два человека ранены, обстрел велся из РСЗО HIMARS

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Число погибших в Волновахе из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до двух, двое получили ранения. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава районной администрации Константин Зинченко.

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"Две девушки погибли - посетительницы супермаркета, который попал под обстрел. Ранены две его сотрудницы", - сказал Зинченко.

Как отметили в городской администрации, "обстрел супермаркета велся из [РСЗО] HIMARS. Минимум две ракеты упали возле магазина, еще несколько сбила [система] ПВО".

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в 15:10 мск украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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