В Мозамбике и Малави тропический циклон "Фредди" привел к гибели 15 человек

Есть пропавшие без вести

ПРЕТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли за последние сутки в Мозамбике и Малави из-за тропического циклона "Фредди". Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

В центральной части Мозамбика погибли четыре человека, в районе крупнейшего финансового центра Малави, города Блантайр - 11, отмечает оно. Есть пропавшие без вести, их точное число устанавливается.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 40 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а на следующий день проник в Малави.