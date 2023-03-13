В Ставрополе жителей многоэтажного дома эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло в одной из квартир

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Жителей 14-этажного жилого дома эвакуировали в Ставрополе. По предварительной информации, в одной из квартир здания произошло возгорание, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, горит квартира. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания пока не известна, проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло по адресу улица Космонавтов, 2. 14-этажное жилое здание расположено на одной из магистральных улиц города, на первом этаже находятся торговые точки и заведения общественного питания.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар произошел в квартире на шестом этаже здания. Возгорание ликвидировано на площади 70 кв. м. В происшествии пострадал один человек. Из многоэтажки эвакуировали 18 жителей, спасли 7 человек, в том числе 3 детей. К работе привлекли 17 человек и 7 единиц техники.

