В Перми пять подростков разрубили и сожгли икону

Полицейские уже установили их личности, участниками происшествия оказались двое старшеклассников и трое студентов первого курса колледжа

ТАСС, 13 марта. В Перми установили личности пятерых подростков, которые, по версии правоохранителей, разрубили и сожгли икону, снимая все на видео. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале "МВД Медиа".

"Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону. Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа", - говорится в сообщении.

Полицейские планируют назначить экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.