В Петербурге арестовали мужчину, отобравшего оружие у полицейского в отделе

Задержанный успел выстрелить, пуля попала в потолок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Районный суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца 36-летнего уроженца Саратовской области, который, будучи задержан за мелкое хулиганство, напал на сотрудника полиции, выхватил у того табельное оружие и совершил выстрел. Об этом сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Маслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Срок меры - по 10 мая", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 11 марта в 21-м отделе полиции на Кондратьевском проспекте. Маслов, задержанный по административной статье за мелкое хулиганство, при выводе из камеры нанес не менее одного удара кулаком по голове полицейскому, а затем толкнул его двумя руками в грудь, повалив на пол. Затем мужчина выхватил у сотрудника табельное оружие и успел выстрелить, однако пуля попала в потолок, а полицейский сумел обездвижить злоумышленника и поместить его обратно в камеру.