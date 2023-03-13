Число жертв тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 40

В Мозамбике погибли четверо

ПРЕТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в Малави из-за тропического циклона "Фредди", который обрушился на страну в ночь на понедельник. Об этом сообщил официальный представитель правительства Малави Чипилиро Хамула.

Данные о пострадавших продолжают поступать, приводит его слова агентство Reuters. Больше других пострадал регион, прилегающий к экономической столице страны - городу Блантайр. Ранее полиция Малави объявила об 11 погибших.

Власти соседнего Мозамбика сообщили в понедельник о четырех погибших за минувшие сутки из-за циклона.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 70 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а также проник в Малави.