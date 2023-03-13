В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Чите

Им оказался работник ресурсоснабжающей организации

ТАСС, 13 марта. Обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в пригородном поселке Антипиха в Чите задержали в Забайкалье. Об этом сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК России.

"Задержан работник ресурсоснабжающей организации. Мастеру службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

По версии следствия, 9 марта сотрудник "Читаоблгаз" отдал распоряжение подчиненным работникам подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в дом по адресу: Чита, улица Боровая, 6. "При этом обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома. В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир жилого дома", - пояснили в следственном управлении.

В СК также добавили, что по делу допрошены свыше сотни свидетелей, потерпевшими признаны более 25 человек.