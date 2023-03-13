13 марта, 14:36,
обновлено 13 марта, 15:30

В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Чите

© СК РФ

Им оказался работник ресурсоснабжающей организации

ТАСС, 13 марта. Обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в пригородном поселке Антипиха в Чите задержали в Забайкалье. Об этом сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК России.

Читайте также
Что известно о взрыве газа в Чите. Разрушены два этажа пятиэтажного жилого дома

"Задержан работник ресурсоснабжающей организации. Мастеру службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. 

По версии следствия, 9 марта сотрудник "Читаоблгаз" отдал распоряжение подчиненным работникам подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в дом по адресу: Чита, улица Боровая, 6. "При этом обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома. В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир жилого дома", - пояснили в следственном управлении.

В СК также добавили, что по делу допрошены свыше сотни свидетелей, потерпевшими признаны более 25 человек.  

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация