В "Донстрое" сообщили, что стараются минимизировать последствия аварии на БКЛ

Девелопер принимает активное участие в работе комиссии по выяснению причин аварии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Девелопер "Донстрой", в результате действий генерального подрядчика которого был поврежден туннель Большой кольцевой линией (БКЛ) Московского метрополитена в понедельник, участвует в работе комиссии по расследованию происшествия и пытается минимизировать его последствия. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для расследования произошедшего совместно с представителями органов исполнительной власти, а также структурных подразделений, отвечающих за строительство и эксплуатацию объектов метрополитена, была создана комиссия по выяснению причин допущенной ситуации. "Донстрой" принимает активное участие в работе комиссии. Прикладываются максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии", - заявил собеседник агентства.

ТАСС подтвердили в компании, что работы ведет генеральный подрядчик ANTTEQ. На этом участке возводится одна из очередей ЖК "Событие".

Ранее в понедельник на пути участка Большой кольцевой линии между станциями "Аминьевская" и "Мичуринский проспект" был поврежден туннель. Движение было остановлено от станции "Аминьевская" до станции "Новаторская" на время, пока специалисты устранили последствия инцидента. Инфраструктура БКЛ не пострадала. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при заборе грунта, прокуратура организовала проверку по факту инцидента.