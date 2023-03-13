В Уфе ветер снес купол минарета мечети-долгостроя "Ар-Рахим"

Никто не пострадал

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Купол минарета упал в Уфе с мечети "Ар-Рахим", строительство которой заморожено. По предварительной информации, инцидент произошел из-за порыва ветра, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления гражданской защиты города в понедельник.

"Факт инцидента Единая дежурная диспетчерская служба Уфы выяснила при мониторинге СМИ и соцсетей. На место выехали сотрудники управления гражданской защиты города и оперативная группа МЧС России. Установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о падении купола с минарета.

По данным ГУ МЧС по региону, в понедельник ожидались порывы ветра до 20 м/с.

Фотографии и видеозапись падения купола опубликовали в понедельник Telegram-каналы. Всего у мечети четыре минарета, на трех купола остались на месте.

Строительство мечети "Ар-Рахим" в Уфе начато в 2012 году, финансирование работ заморожено с 2016 года. Высота минаретов объекта составляет 74 м, общая площадь здания - около 25 тыс. кв. м.