Суд отклонил апелляцию на приговор бывшему вице-премьеру Крыма

Виталия Нахлупина ранее приговорили к восьми годам колонии за взятку в размере 16 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила без изменений приговор бывшему зампредседателя совета министров Крыма Виталию Нахлупину, осужденному на восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"13 марта 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Нахлупина В. Г. и Дукорского В. В. оставила без изменения, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в октябре 2022 года приговорил Нахлупина к восьми годам колонии строгого режима за взятку в размере 16 млн рублей. По этому делу суд также вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского. Ему также было назначено восемь лет в колонии строгого режима и штраф 16 млн рублей. С Ярославом Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Он приговорен к условному лишению свободы.

О деле Нахлупина

По делу о получении взятки суд арестовал Нахлупина, бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме того, обвинение в даче взятки по ст. 291 УК РФ предъявлено предпринимательнице Чернышевой. Как ранее сообщал ТАСС источник в следственных органах, именно Чернышева заявила о противоправных действиях чиновников Крыма.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки за обеспечение победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей. Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к 6,5 года колонии условно.

Нахлупин был заместителем председателя совета министров Крыма с января 2016 года, с 2010-го он возглавлял комитет парламента республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма.