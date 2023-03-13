Силовики устанавливают создателя Telegram-канала с угрозами теракта в "Москва-Сити"

Владелец канала может находиться за пределами страны, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают создателя Telegram-канала "Теракт в Москва-Сити", содержащего угрозы совершить атаку на деловой центр до 15 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.

"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают создателя Telegram-канала "Теракт в Москва-Сити", который содержит подробное описание подготовки нападения на московский деловой центр в один из дней до 15 марта. В том числе рассматривается вариант, что владелец канала может находиться за пределами страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обследования зданий "Москва-Сити" подозрительных предметов обнаружено не было. Злоумышленнику за распространение данной информации может грозить уголовная ответственность.

Telegram-канал "Теракт в Москва-Сити" был создан 7 марта. В настоящее время у него 55 подписчиков. В Telegram-канале размещена информация о подготовке нападения на деловой центр, также выложены фотографии оружия. Последний пост сделан 9 марта.