Суд в Тульской области признал виновными в мошенничестве экс-дознавателя и адвоката

Бывшую сотрудницу полиции приговорили к двум годам ограничения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей, адвоката - к штрафу аналогичного размера

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Суд признал виновными в мошенничестве экс-начальника группы дознания отдела полиции "Белевский" в Тульской области и адвоката, которая получала деньги за якобы участие в действиях по уголовным делам. Бывшей сотруднице полиции ограничили свободу на два года, адвоката приговорили к штрафу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Приговором суда бывшему начальнику группы дознания одного из территориальных отделов полиции назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и штраф в размере 400 тыс. рублей. Адвокату назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Их признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения") и ч. 2 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание"). Экс-начальника группы дознания также лишили звания майора полиции и на три года запретили занимать должности в системе правоохранительных органов. Такой же срок адвокат не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью.

В 2022 году пресс-служба ведомства сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего дознавателя и адвоката. Установлено, с апреля 2020 года по июль 2021-го адвокат предоставляла дознавателю заявления на выплаты вознаграждений с ложными сведениями о количестве дней участия в действиях по уголовным делам. По этим заявлениям дознаватель, используя служебное положение, составляла постановления и справки-графики. Это позволило адвокату необоснованно получать денежные средства и распоряжаться ими по собственному усмотрению.