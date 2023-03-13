В Петровском районе Саратовской области из-за паводка объявили режим ЧС

Уровень воды в реке Медведице превысил критические отметки

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Петровском районе Саратовской области из-за роста уровня воды в реке Медведица. Об этом сообщил в понедельник глава района Александр Гречихо в своем Telegram-канале.

"Вечером вода в реке Медведице в черте города снова начала прибывать, ситуация ухудшилась, что требует введения режима чрезвычайной ситуации. По решению комиссии [по чрезвычайным ситуациям] в районе введен режим ЧС. Уровень воды в Медведице будет отслеживаться круглосуточно, все службы жизнеобеспечения находятся в режиме готовности", - написал Гречихо.

По информации главы района, уровень воды в реке гораздо выше критической отметки. На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ, на которых совместно работают жители Петровска и специалисты областной службы спасения.

По заявкам жильцам подтопленных домов доставляют продукты и питьевую воды, за лекарственным обеспечением следит районная больница. Глава района отметил, что к оперативному открытию готовы пункты временного размещения для тех, кто решит эвакуироваться с подтопленных территорий.

Как сообщалось ранее, в Петровском районе в результате паводка подтопило 620 придомовых территорий, вода зашла в 35 домов. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что жильцам затопленных домов окажут материальную помощь из регионального бюджета.