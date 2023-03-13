13 марта, 17:18

В Туле арестовали бизнесмена по делу о мошенничестве на 23 млн рублей

По данным следствия, обвиняемый предоставлял в Министерство природных ресурсов и экологии региона документы, которые содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ

ТАСС, 13 марта. Руководителя строительных компаний "Альянс Сервис" и "КапиталСтройСервис" по решению Советского районного суда арестовали по делу о мошенничестве. Его обвиняют в представлении ложных сведений об исполнении контрактов, что нанесло областному Минприроды ущерб в 23 млн рублей, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба системы Тульской области и управления судебного департамента в региона.

"В отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и один день", - говорится в сообщении.

Арестованный обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с мая 2020 года по декабрь 2021 года мужчина, являлся руководителем компаний "Альянс Сервис" и "КапиталСтройСервис", предоставлял в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области документы, которые содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, их стоимость была занижена на сумму более чем на 23 млн рублей. Деньги получила компания "Альянс Сервис". 

Теги:
РоссияТульская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация