В Туле арестовали бизнесмена по делу о мошенничестве на 23 млн рублей

По данным следствия, обвиняемый предоставлял в Министерство природных ресурсов и экологии региона документы, которые содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ

ТАСС, 13 марта. Руководителя строительных компаний "Альянс Сервис" и "КапиталСтройСервис" по решению Советского районного суда арестовали по делу о мошенничестве. Его обвиняют в представлении ложных сведений об исполнении контрактов, что нанесло областному Минприроды ущерб в 23 млн рублей, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба системы Тульской области и управления судебного департамента в региона.

"В отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и один день", - говорится в сообщении.

Арестованный обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с мая 2020 года по декабрь 2021 года мужчина, являлся руководителем компаний "Альянс Сервис" и "КапиталСтройСервис", предоставлял в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области документы, которые содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, их стоимость была занижена на сумму более чем на 23 млн рублей. Деньги получила компания "Альянс Сервис".