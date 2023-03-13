Экс-главу сочинского УМВД на транспорте осудили на 3,5 года колонии за взяточничество

Олег Молчанов брал взятки скидками в кафе, а также морскими круизами

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Суд огласил приговор в отношении бывшего начальника сочинского линейного УМВД России на транспорте Олега Молчанова. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из приговора суда следует, что Олег Молчанов, являясь начальником сочинского линейного управления МВД России на транспорте, регулярно на безвозмездной основе получал услуги питания в кафе "Бригантина", а также пользовался 50% скидкой указанного заведения, получив таким образом услуги на сумму более 1,5 млн рублей. Также Молчанов через посредника получал взятки от лиц, осуществлявших коммерческую деятельность в морском порту Сочи по организации прогулок на моторных катерах. Взятки выражались и в оказании услуг по организации морских прогулок на безвозмездной основе", - говорится в распространенном сообщении.

Суд признал Молчанова виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в четырех эпизодах получения взятки.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на срок четыре года, со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Его подельнику назначили три года и три месяца условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.