На Урале из-за падения с крыши льда повредило стену жилого дома

Масса снега упала на нижерасположенные балконы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Балкон жилого дома в Серове Свердловской области обрушился на другие после падения на него льда с крыши. Это привело к повреждению стен и окон, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По данным региональных СМИ, обрушение произошло жилом доме по адресу: ул. Пристанционная, 4.

"Предварительной причиной обрушения стало падение с крыши льда на один из балконов. Масса снега была столь велика, что он не выдержал нагрузки и обрушился на нижерасположенные балконы, которые и послужили причиной повреждения стен и окон. На месте происшествия работают соответствующие специалисты", - сказал Горелых.

Он отметил, что на место оперативно прибыли сотрудники полиции территориального ОВД, МЧС, другие экстренные службы и глава города. "Дом, в котором произошло обрушение, готовился к сносу, часть людей уже были расселены. Остальным после случившегося предоставлено другое жилье. Гражданам, оставшимся в поврежденном доме, предлагается несколько вариантов расселения, но окончательно этот вопрос еще решается", - сказал Горелых.