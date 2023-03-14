13 марта, 21:21
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о 27 обстрелах республики со стороны Украины за сутки

В результате обстрелов погибли два мирных жителя

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрелов погибли 2 и ранены 13 мирных жителей. Об этом сообщило в ночь на вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По его данным, при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также ударные беспилотники. Всего было зафиксировано 27 обстрелов, выпущено 125 снарядов. Под огнем оказались Александровка, Волноваха, Донецк, Макеевка, Ольгинка, Широкая Балка, Ясиноватский район и Ясиноватая.

В результате обстрелов погибли 2 и ранены 13 мирных жителей, повреждены 11 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

За минувшее воскресенье в республике было зафиксировано 15 обстрелов со стороны ВСУ. 

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