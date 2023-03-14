В Приангарье выявили подставную фирму, созданную для участия в концессии на 1,8 млрд руб.

По материалам региональной прокуратуры возбудили два уголовных дела

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовные дела о незаконном создании фирмы для участия в концессионном соглашении по модернизации системы теплоснабжения в городе Киренске на сумму более 1,8 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалам прокуратуры Иркутской области возбуждены уголовные дела о незаконном создании фирмы для участия в концессионном соглашении на 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2022 году власти РФ одобрили выделение Иркутской области займа в размере 1,139 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения города Киренска. Деньги выделяются из средств Фонда национального благосостояния. По проекту в городе должны построить теплоисточник на биотопливе с возможностью перевода на природный газ, магистральные тепловые сети, четыре центральных тепловых пункта. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС уточнили, что 1,8 млрд рублей - это общая сумма по концессионному соглашению, в нее входит еще один заем и проценты по обоим займам.

Администрация муниципалитета объявила конкурс, чтобы выбрать теплоснабжающие компании для реализации проекта. Среди участников было общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Аларском районе. Прокуратора в ходе проверки обнаружила, что эта фирма фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведет и для участия в конкурсе представила подложные банковские справки о наличии на счетах более 150 млн рублей. Юридическое лицо создано фиктивно по паспорту жительницы региона за денежное вознаграждение.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 173.1 ("Создание юридического лица через подставных лиц"), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для создания юридического лица").