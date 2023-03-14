В Симферополе загорелся склад игрушек

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м

ТАСС, 14 марта. Склад загорелся в Симферополе на площади 1 тыс. кв. м, сообщается во вторник в Telegram-канале МЧС России.

"Площадь пожара составляет 1 000 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы порядка 30 человек и 7 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму ТАСС уточнили, что сообщение о возгорании на улице Западной, дом №3 в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 04:43. "Сил и средств достаточно уже для ликвидации возгорания привлечено. <…> Угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

В 07:23 пожарные локализовали пожар в одноэтажном складском помещении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. "Пожар локализован на площади более 900 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в ликвидации возгорания задействовали 12 единиц техники и 39 человек. Пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС уточнили, что пожар случился на складе игрушек.