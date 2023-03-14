Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замглавы новосибирского кардиоцентра Покушалова

Неотбытая часть наказания составила четыре месяца и девять дней

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова, осужденного на 2,5 года колонии по делу о масштабных хищениях в центре, сообщили ТАСС в суде во вторник.

"14 марта 2023 года постановлением Первомайского районного суда города Новосибирска удовлетворено ходатайство осужденного по ч. 4 ст. 160 УК ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения") Покушалова Е. об условно-досрочном освобождении", - сообщили в суде.

Неотбытая часть наказания составила четыре месяца и девять дней.

О деле Покушалова

Как установлено судом первой инстанции, с 2015 года по 2019 год Покушалов вместе с другими фигурантами дела создал и руководил 7 фирмами, которые побеждали на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов вместе с другими фигурантами похитил почти 1,9 млрд рублей за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам. Фигурантами дела также стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова, им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

С февраля 2020 года Покушалов находился под подпиской о невыезде. Он признал свою вину и раскаялся. В начале ноября 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил кардиохирурга к 2,5 годам колонии и штрафу 400 тыс. рублей. В феврале 2023 года он обратился в суд с ходатайством об УДО.

Кардиохирург Покушалов является членом-корреспондентом РАН, автором сотен научных публикаций, лауреатом премии правительства РФ и государственной премии в области науки и технологий. До ареста в 2019 году был заместителем директора НМИЦ, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя гендиректора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя Сибирского отделения РАН.