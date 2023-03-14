На Урале прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены жилого дома

По предварительной информации, здание было признано аварийным в 2016 году, там проживали четыре семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Четыре семьи проживали в доме в Серове Свердловской области, где из-за падения льда с крыши на балкон обрушилась стена. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства во вторник.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что балкон жилого дома в Серове Свердловской области обрушился на другие после падения на него льда с крыши.

"Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома по улице Пристанционной. <...> В многоквартирном доме 1955 года постройки 24 квартиры. На момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, семьи, проживавшие в доме, размещены в гостинице. По предварительной информации, здание было признано аварийным в 2016 году, его предполагалось расселить в 2025 году.