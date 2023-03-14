В ЛНР сообщили об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Красному Лучу

Вооруженные силы Украины выпустили по городу шесть снарядов

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник утром нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Красный Луч, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:00 мск по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.