14 марта, 05:19,
обновлено 14 марта, 05:28
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Красному Лучу

Вооруженные силы Украины выпустили по городу шесть снарядов

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник утром нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Красный Луч, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:00 мск по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация