В Красноярском крае пропали три подростка

В поисках детей участвуют полицейские и волонтеры

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Три девочки-подростка пропали в городе Ужуре Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Поступило заявление в полицию о том, что три девочки-подростка ушли из дома 13 марта в Ужуре Красноярского края. Сотрудники полиции ведут поиск этих детей", - сообщили в пресс-службе.

Девочек ищут и волонтеры организации "Поиск пропавших детей - Красноярск".

"Пропала 15-летняя Галина Федорова, 15-летняя Татьяна Непомнящая и 17-летняя Пея Федорова. Девочки могут направляться в соседние регионы - Новосибирск и Кемерово, поэтому большая просьба к тем, кто их увидит, - сообщать нам или в полицию", - сказала руководитель волонтерской организации Оксана Василишина, уточнив, что пока о судьбе детей ничего не известно.