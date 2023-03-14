14 марта, 06:02

СК возбудил дело против пассажира, устроившего дебош в самолете рейса Хабаровск - Магадан

Фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения грубо выражался в адрес экипажа самолета и пассажиров

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили дело в отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом Хабаровск - Магадан, за нарушение порядка на борту. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Приморского края, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением Хабаровск - Магадан (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения грубо выражался в адрес экипажа самолета и пассажиров. На замечания бортпроводников он не реагировал, создавал угрозу безопасности полета.

Мужчину передали транспортным полицейским после приземления в аэропорту Магадана. 

Теги:
РоссияХабаровский крайМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
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