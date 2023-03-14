Эксперт: возможное землетрясение у Стамбула приведет к разрушениям на площади 200 кв. км

По словам руководителя сейсмологической обсерватории Босфорского университета Халюка Озера, для минимизации последствий происшествия в городе необходимо укрепить или снести до 90 тыс. строений

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Возможное землетрясение в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул, приведет к разрушениям на площади порядка 200 кв. км. Для минимизации его последствий в мегаполисе необходимо укрепить или снести до 90 тыс. строений, считает руководитель сейсмологической обсерватории Босфорского университета, директор центра сейсмоисследований Халюк Озер.

"По прогнозам мэрии Стамбула, землетрясение магнитудой 7,5 может привести к гибели 40 тыс. человек. Однако это оптимистичный сценарий. При подземном толчке магнитудой 7 и выше число жертв, к сожалению, будет значительно больше", - сказал ученый во вторник в интервью газете Milliyet. "Возможное сильное землетрясение в районе Мраморного моря создаст разрушительный эффект на площади порядка 200 кв. км. Города, расположенные в этом районе, находятся в опасности. Разлом одной или двух тектонических линий в любом случае спровоцирует землетрясение магнитудой выше 7, поэтому, не теряя времени, необходимо либо укрепить, либо снести от 70 до 90 тыс. домов в Стамбуле", - отметил Озер.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о землетрясении магнитудой 7-7,5 в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. По последствиям оно может быть сравнимо с землетрясением 17 августа 1999 года магнитудой 7,6 с эпицентром в Измите в 80 км от Стамбула. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек. По неофициальной информации, жертвами измитского землетрясения стали почти 40 тыс. человек, 45 тыс. пострадали.