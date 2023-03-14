14 марта, 06:15

Сотрудника курганского управления Росгвардии подозревают в получении взятки

Фигурантом дела является заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Владимир Серебряков

ТАСС, 14 марта. Арестованный Курганским горсудом заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Курганской области Владимир Серебряков подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе суда в ответ на вопрос, по какой статье подозревается Серебряков.

"Статья 290 ч. 5, пункт "а" ("Получение взятки, деяния, если они совершены: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой")", - пояснили в суде.

Основной задачей подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии является федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник сообщало, что его подозревают в получении взятки. 

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