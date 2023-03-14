СК завершил расследование еще одного дела в отношении красноярского бизнесмена Быкова

Предприниматель обвиняется в убийстве, совершенном организованной группой

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в убийстве, совершенном организованной группой. Об этом сообщили журналистам в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, Быков в первой половине 1998 года организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска. Участники организованной группы в ночь на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова застрелили мужчину из газовых пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами. По информации из открытых источников, тогда был убит криминальный авторитет Владимир Филиппов.

В 2021 году Быкову был вынесен обвинительный вердикт по делу об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сейчас в суде Центрального района Красноярска рассматривается уголовное дело в отношении Быкова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Андрея Неколова и покушении на убийство предпринимателя Андрея Грабовского, совершенные в 2004-2005 годах. В начале марта 2022 года следствие приняло решение о частичном прекращении в отношении Быкова уголовного дела в части обвинения в руководстве преступным сообществом. 13 марта этого года прокуратура запросила для него 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по эпизоду с убийством Неколова.