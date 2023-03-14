14 марта, 06:32

В Волгоградской области СК возбудил дело в отношении женщины за истязание племянника

Ребенок проходит лечение в больнице

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании трехлетнего мальчика возбуждено в Волгоградской области, в преступлении подозревается его тетя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В медицинское учреждение Котельниковского района Волгоградской области доставлен трехлетний мальчик с множественными телесными повреждениями. По данному факту Котельниковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица")", - сказали в пресс-службе, отметив, что в преступлении подозревается родная тетя ребенка.

По данным следствия, мальчик проживал с родственницей в частном доме в поселке Нижние Черни, пока его мать находилась в больнице. С февраля по март 2023 года подозреваемая, недовольная поведением ребенка, систематически избивала его.

Сейчас пострадавший ребенок проходит лечение в больнице, состояние малыша врачи оценивают как средней степени тяжести. Подозреваемая задержана. 

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РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
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