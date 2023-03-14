14 марта, 06:43

В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое

В экстренных службах сообщили, что речь идет о 88 жилых домах в 59 населенных пунктах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории РФ, выросло вдвое. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах во вторник.

"По последней информации, в 59 населенных пунктах на территории страны подтоплены 88 жилых домов, более 1,3 тыс. приусадебных участков, 70 мостов, 18 участков дорог", - сказал собеседник агентства.

В понедельник МЧС России сообщало о подтоплении 41 дома.

Наиболее сильные подтопления наблюдаются в Саратовской и Самарской областях. В Петровском районе Самарской области в связи с этим введен режим ЧС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация