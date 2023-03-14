Спасательная операция после землетрясений в Турции была крупнейшей для ООН

Как сообщили в организации, только в рамках INSARAG и UNDAC были задействованы 49 групп из десятков стран

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция с участием 38 стран, проводившаяся после разрушительных февральских землетрясений в Турции, стала самой масштабной из тех, которые координировались ООН. Об этом агентству Anadolu сообщил во вторник глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

"Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН. Только в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения [INSARAG] и Группы Объединенных Наций по оценке последствий стихийных бедствий и координации [UNDAC] были задействованы 49 групп из десятков стран", - сказал он.

По его словам, представители INSARAG спасли около 300 человек. "Это рекордное число спасенных за всю историю проведенных нами операций", - отметил Раджасингхам.