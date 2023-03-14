14 марта, 06:57
Землетрясения в Турции и Сирии

Спасательная операция после землетрясений в Турции была крупнейшей для ООН

Как сообщили в организации, только в рамках INSARAG и UNDAC были задействованы 49 групп из десятков стран

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция с участием 38 стран, проводившаяся после разрушительных февральских землетрясений в Турции, стала самой масштабной из тех, которые координировались ООН. Об этом агентству Anadolu сообщил во вторник глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

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"Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН. Только в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения [INSARAG] и Группы Объединенных Наций по оценке последствий стихийных бедствий и координации [UNDAC] были задействованы 49 групп из десятков стран", - сказал он.

По его словам, представители INSARAG спасли около 300 человек. "Это рекордное число спасенных за всю историю проведенных нами операций", - отметил Раджасингхам. 

Теги:
ТурцияЗемлетрясения в Турции и Сирии
© Информационное агентство ТАСС
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