14 марта, 07:05
Военная операция на Украине

Росгвардия обнаружила в ЛНР радиозонд диверсантов, передающий разведданные

Радиозонд отправлен "взаимодействующим органам для дальнейшего изучения"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Разведчики Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике радиозонд, использовавшийся украинскими диверсантами для передачи разведывательных данных о российских войсках. В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум". Координаты были переданы подразделению спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных.

"Росгвардейцы передали радиозонд взаимодействующим органам для дальнейшего изучения", - заключили в ведомстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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