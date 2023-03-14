Росгвардия обнаружила в ЛНР радиозонд диверсантов, передающий разведданные

Радиозонд отправлен "взаимодействующим органам для дальнейшего изучения"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Разведчики Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике радиозонд, использовавшийся украинскими диверсантами для передачи разведывательных данных о российских войсках. В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум". Координаты были переданы подразделению спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных.

"Росгвардейцы передали радиозонд взаимодействующим органам для дальнейшего изучения", - заключили в ведомстве.