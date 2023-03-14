В Омске из-за падения наледи с крыши школы пострадал ребенок

Мальчик получил сотрясение мозга, его госпитализировали

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Омске после госпитализации 11-летнего мальчика, на которого с крыши школы упала наледь. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц средней общеобразовательной школы по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, 13 марта 11-летний школьник вместе с другом находился на территории одной из школ в Омске, когда на голову мальчику с крыши упала наледь. Ребенок с травмами головы находится в лечебном учреждении", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе прокуратуры Омской области ТАСС сообщили, что ребенок получил сотрясение мозга и находится в состоянии средней степени тяжести. После инцидента прокуратура организовала проверку, в ходе которой в детсадах и школах проверят, принимаются ли в учреждениях все меры, необходимые для обеспечения безопасности детей.