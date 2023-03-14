Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

По информации УФСБ России по региону, мужчина вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи сведений о военных объектах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае заключил под стражу на два месяца жителя Комсомольска-на-Амуре, ставшего фигурантом дела о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в управлении.

Сейчас он находится в хабаровском СИЗО-1.

По информации с сайта ФСБ РФ, житель Комсомольска связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах Минобороны РФ в Хабаровском крае. Эта информация могла быть использована для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").