В Хабаровском крае возбудили дело после гибели тигра в зимовье охотников

В администрации Нанайского района ранее сообщали, что хищник напал на двух охотников в зимовье в тайге, один из них убил животное

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за гибели амурского тигра в зимовье охотников. Об этом сообщила прокуратура региона во вторник.

"В Нанайском районе по факту гибели амурского тигра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ")", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что ход расследования дела находится на контроле прокуроров, будет дана оценка всем собранным доказательствам и обстоятельствам.

Инцидент с гибелью амурского тигра произошел в феврале. В администрации Нанайского района тогда сообщали, что амурский тигр напал на охотников в зимовье в тайге. Со слов охотников, хищник выбил окно, проник внутрь помещения, где находились два человека, и напал на одного из них. Второй мужчина успел убить хищника. Пострадавший после нападения зверя пробыл в тайге двое суток, пока его не доставили на буранах сначала в местную больницу, а затем бортом санавиации в Хабаровск. Он потерял много крови, в итоге ему ампутировали руку.