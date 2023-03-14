В Колумбии захватили подлодку наркоторговцев с 2,5 тонны кокаина и двумя погибшими

По данным ВМС страны, правоохранительным органам удалось предотвратить поступление в организации наркоторговцев более $87 млн

МЕХИКО, 14 марта. /ТАСС/. ВМС Колумбии захватили самодельную подводную лодку наркоторговцев, на борту которой было обнаружено два трупа и более 2,5 тонны наркотиков. Об этом сообщил в понедельник журнал Semana со ссылкой на представителя ВМС.

"Военно-морские силы Колумбии в ходе проведения операций по контролю и обеспечению безопасности тихоокеанской морской зоны страны перехватили подводную лодку полупогружного типа, перевозившую 2 643 кг гидрохлорида кокаина, которая направлялась в Центральную Америку", - говорится в заявлении ВМС.

Военные заметили двух человек, которые находились снаружи подлодки в состоянии крайней слабости и после ареста оказали им первую помощь. По данным врачей, проблемы со здоровьем были вызваны отравлением ядовитыми газами, образовавшимися из-за утечки находившегося на судне топлива. Кроме того, внутри субмарины были обнаружены трупы двух человек.

"Все задержанные лица, а также наркотики и тела погибших были доставлены в селение Тумако в департаменте Нариньо, где были переданы соответствующим органам. Эта операция проводилась при международной поддержке, и благодаря действиям правоохранительных органов удалось предотвратить поступление в казну организаций наркоторговцев более $87 млн", - отметил представитель ВМС.