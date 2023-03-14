Диверсанты ВСУ постоянно пытаются проникнуть на Каховскую ГЭС

Как заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, эти попытки всегда немедленно пресекаются

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательные группы украинских войск регулярно предпринимают попытки проникнуть на территорию Каховской ГЭС, но они всегда немедленно пресекаются. Об этом заявил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Такие попытки случаются постоянно. Очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже сложно понять, с какой целью это осуществляется, потому что немедленно эти диверсионно-разведывательные группы уничтожаются", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос ведущего, часто ли диверсионные группы Вооруженных сил Украины пытаются проникнуть на Каховскую ГЭС.

По словам Леонтьева, захват Каховской ГЭС невозможен, станция находится под полным контролем России.

"Нужно успокоить всех и заверить наших уважаемых и горожан, и всех россиян в том, что гидроэлектростанция находится под полным контролем. И абсолютно очевидно, что никто не сможет ее захватить", - сказал он.

ГЭС поддерживают в рабочем состоянии, но масштабные восстановительные работы невозможны из-за обстрелов ВСУ, сказал глава Новокаховского городского округа.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от Новой Каховки. Вооруженные силы Украины периодически обстреливают ряд населенных пунктов Херсонской области и ГЭС.