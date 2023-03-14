Суд Дагестана оставил в силе оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы

Магомеда Сулейманова обвиняли в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Верховный суд Республики Дагестан оставил в силе оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы и экс-руководителю территориального ФОМС Магомеду Сулейманову по обвинению в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.

"Приговором 4 июля 2022 года подсудимый был оправдан по вменяемым ему уголовным статьям. Надзорное ведомство, не согласившись с решением суда, обжаловало его с просьбой отменить его и направить дело на новое судебное разбирательство. По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд республики пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона, оснований отмены приговора не имеется. Апелляционным определением от 13 марта 2023 года обжалуемое решение оставлено в силе",- говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, Магомеда Сулейманова, возглавлявшего территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Дагестану, задержали 17 августа 2018 года. Ему вменяли создание преступного сообщества, которое на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Позже в отношении Сулейманова было возбуждено еще одно уголовное дело - о превышении должностных полномочий на должности врио мэра Махачкалы.

Согласно материалам дела, Сулейманов, будучи исполняющим обязанности главы администрации городского округа город Махачкала, в период с апреля по июнь 2016 года, незаконно переоформил в собственность ОАО "Даггаз" земельный участок площадью 38 000 кв. м, расположенный в Махачкале, в районе УЗК Махачкала-1 (Северная промзона), кадастровой стоимостью более 96 млн рублей, находящийся в республиканской собственности и не являющийся муниципальной собственностью, что, соответственно, исключало право оформлять его на юридическое лицо.