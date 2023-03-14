В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды

Полицейские задержали двух фигурантов дела, они арестованы

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские в Татарстане выявили деятельность очередной финансовой пирамиды. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе МВД региона.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану совместно с коллегами из следственной части пресечена деятельность преступной группы, участники которой в период с 2021-го по 2022 год организовали на территории Казани привлечение и хищение денежных средств граждан под предлогом различных инвестиционных программ", - сообщили в МВД.

Злоумышленники использовали потребительский кооператив. Они позиционировали себя продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах, привлекали деньги граждан под предлогом высокой доходности от вложения в золотые изделия. Взамен полученных денежных средств гражданам выдавались "подарочные сертификаты" или так называемые простые векселя, которые в действительности ничем не были обеспечены.

В итоге в органы внутренних дел начали поступать заявления от пострадавших от мошенничества. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в кооператив вступили не только жители Республики Татарстан, но и Республики Башкортостан, а также других регионов.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении представителей организации по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.172.2 УК РФ ("Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Задержаны два фигуранта дела, им предъявлены обвинения. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.