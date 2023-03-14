В ЛНР сообщили о повреждении детского лагеря в Красном Луче в результате обстрела ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские войска выпустили по городу из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ракеты типа М-31 2019 года выпуска

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Детский лагерь и профилакторий, по предварительным данным, повреждены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Красный Луч в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"По предварительной информации, в результате удара по Красному Лучу повреждение получили пионерский лагерь и профилакторий", - написал он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что украинские войска выпустили по Красному Лучу ракеты типа М-31 2019 года выпуска.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ в 06:00 мск выпустили по Красному Лучу шесть ракет из РСЗО HIMARS.