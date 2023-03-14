Сотрудника предприятия в Челябинской области подозревают в подкупе на 800 тыс. рублей

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе начальника отдела капитального строительства одного из предприятий на сумму свыше 800 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-центре следственного управления Следственного комитета России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства предприятия по п. "г" ч. 7 ст. 204 ("Коммерческий подкуп") УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Главного управления МВД Российской Федерации по Челябинской области, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По версии следствия, в 2020 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 800 тыс. рублей. Деньги были переданы за подписание актов выполненных работ и оплату по договору без осуществления надлежащего контроля.