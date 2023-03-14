В Кении из-за засухи на озере Камнарок погибло около 10 тыс. крокодилов

По словам местных жителей, эти животные в поисках пищи заходят в расположенные поблизости деревни

ПРЕТОРИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. крокодилов погибло в Кении на озере Камнарок, которое в этом году практически исчезло из-за сильнейшей за 40 лет засухи. Об этом сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC.

Камнарок было вторым по величине озером Африки по численности обитавших там крокодилов, уступая только озеру Чад. Однако засуха привела к массовой гибели не только крокодилов, но и других диких животных, включая слонов.

По словам местных жителей, крокодилы в поисках пищи заходят в расположенные поблизости деревни. Власти разработали план по поимке крокодилов и их переселению в другие районы Кении.

Камнарок расположено на западе Кении в Рифтовой долине. Озеро входит в созданный в 1984 году в этой части страны заповедник. Ученые установили, что вода из озера исчезает не только из-за отсутствия в регионе в последние три года обильных дождей, но и уходит через образовавшуюся в земной коре трещину. Она является следствием движения тектонических плит, которые расходятся со скоростью 7 мм в год, и отрывают часть территории Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика от остальной континентальной Африки.