"Уралхим" оштрафовали на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных

В компании выразили сожаление об утечке личной информации сотрудников

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал компанию "Уралхим" на 60 тыс. рублей в связи с нарушением закона о персональных данных, передает корреспондент ТАСС.

"Признать компанию "Уралхим" виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ ("Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ") и назначить штраф в размере 60 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Как сообщили ТАСС в компании "Уралхим", по итогам расследования был принят ряд мер для повышения уровня цифровой защиты, как персональных данных, так и коммерческой информации.

"Уралхим" сожалеет об утечке личной информации сотрудников. К сожалению, наша компания далеко не единственная, которая столкнулась с подобной ситуацией. По нашей оценке, около 150 крупных российских компаний и ведомств подвергались внешним кибератакам в течение 2022 и 2023 годов и по-прежнему являются объектами повышенного внимания со стороны хакерских группировок", - отметили в компании.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционной инстанции. Максимальное наказание по данной статье составляет 100 тыс. рублей.