В Крыму вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды, обманувшим почти 200 человек

Одного из участников приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, двое других получили условные сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Крыму признал виновными трех членов кредитного потребительского кооператива в Феодосии, которые обманули около 200 человек, причинив ущерб на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что осужденные организовали на территории Феодосии деятельность финансовой пирамиды. Они привлекали денежные средства пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений, не осуществляя при этом никакой инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности. Всего от их действий пострадали почти две сотни человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

В результате трех местных жителей признали виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ("Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная организованной группой, в особо крупном размере"). Один из участников приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, двое других - к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.