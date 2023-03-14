В Сочи пройдет Международный фестиваль юных артистов с инвалидностью

Приглашения направлены в 12 стран

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Сочинский цирк в мае примет Международный фестиваль юных мастеров циркового искусства, имеющих инвалидность. Приглашения направлены в 12 стран, свое участие подтвердили представители Белоруссии, Киргизии, Китая, Израиля и Австралии, сообщила ТАСС директор цирка Наталья Шульга.

"Это единственный фестиваль для детей с особенностями развития именно в русле циркового искусства. Мы хотим показать не то, что это дети особенные благодаря своей инвалидности, а что они необыкновенные благодаря своему таланту. Мы отбираем номера таким образом, чтобы этим детям дальше дать возможность социализироваться, вплоть до того, чтобы они могли обрести профессию, - говорится в сообщении. - Мы пригласили 12 стран. Со стопроцентной уверенностью это будут Белоруссия, Киргизия, Китай, Израиль, Австралия. Думают Австрия, Швейцария, ЮАР, Новая Зеландия, Таиланд, Канада и Афганистан".

Организатором фестиваля выступает Росгосцирк. Как отметила Шульга, в фестивале также примут участие юные артисты с инвалидностью практически из регионов России.

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что сейчас главная цирковая площадка курорта начала подготовку к новому сезону. "Рабочие уже приступили к реконструкции манежа. А новое современное оборудование позволит принимать на сочинской площадке самые масштабные и зрелищные цирковые шоу. Ремонт пройдет в зрительном зале и в рабочих зонах. Снаружи обновится фасад, прилегающая территория. Особое внимание безбарьерной среде", - написал он в Telegram-канале.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты.