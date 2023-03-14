14 марта, 09:38

Более 11 тыс. жителей Североморска остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Город является главной военно-морской базой сил Северного флота

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Отключение отопления и горячего водоснабжения произошло в 66 многоквартирных домах, двух детских садах, школе и гимназии Североморска в Мурманской области из-за аварии. Без тепла остались более 11 тыс. человек, что составляет четвертую часть жителей города, сообщили в региональном главке МЧС.

"Поступила информация об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Североморск Мурманской области. Под отключение попали 66 жилых домов, в которых проживают 11 835 человек, из них 2 786 несовершеннолетних, и четыре социально значимых объекта: два детских сада, школа и гимназия", - говорится в распространенном сообщении. На устранении аварии работает бригада из 6 человек и 4 единиц техники.

По данным синоптиков, в Североморске сейчас около 8 градусов мороза. Закрытое административно-территориальное образование Североморск расположено в 27 км к северу от Мурманска, является главной военно-морской базой сил Северного флота, где проживают порядка 43 тыс. человек. 

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РоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
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