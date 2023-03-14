В Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов

Площадь загрязнения территории составила более 7 тыс. кв. м

ПЕНЗА, 14 марта. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на железнодорожной станции "Селикса" в Пензенской области. В результате загрязнена территория площадью более 7 тыс. кв. м, сообщили во вторник в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

"Установлено наличие разлива на железнодорожные пути и водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи и прилегающей к ней территории частных домовладений. Зафиксировано распространение нефтепродуктов с талыми водами на территорию частных домовладений. Площадь загрязнения составила 7 291 кв. м", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным Росприроднадзора, информация о разливе нефтепродуктов на станции "Селикса" поступила вечером 10 марта. Сотрудники управления выезжали повторно на место происшествия для его осмотра и отбора проб.

Как сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), была выявлена течь в одной из цистерн грузового поезда. В результате ЧП никто не пострадал.