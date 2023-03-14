По факту смерти первоклассника в гимназии Великого Новгорода возбудили уголовное дело

Проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в гимназии Великого Новгорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионально СУ СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 10 марта марта ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории города Великого Новгорода, после посещения столовой почувствовал себя плохо и впоследствии умер от закрытия верхних дыхательных путей пищей.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.